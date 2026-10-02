Microsoft продовжила підтримку Windows 10: як безкоштовно отримувати оновлення ще рік

Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

Підтримка Windows 10 офіційно завершилася 14 жовтня 2025 року, після чого Microsoft припинила випускати для системи стандартні щомісячні оновлення безпеки. Однак користувачі, які підключили програму Extended Security Updates (ESU), як і раніше можуть отримувати критичні виправлення, пише ZDNET.

Ба більше, власникам домашніх ПК не обов’язково платити за продовження підтримки 30 доларів. Microsoft пропонує безкоштовні способи підключення ESU, а в червні 2026 року ще й продовжила термін дії програми на рік – тепер оновлення безпеки надходитимуть до 12 жовтня 2027 року.

Хто може безкоштовно продовжити підтримку Windows 10

Споживча програма ESU доступна для комп’ютерів із фінальною версією Windows 10 22H2. Підтримуються такі версії:

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Windows 10 Home;

Windows 10 Pro;

Windows 10 Pro Education;

Windows 10 Pro for Workstations.

Версії Enterprise та Education до програми не входять. Також ESU не можна активувати на комп’ютерах, які приєднані до домену Active Directory, підключені до Microsoft Entra ID або зареєстровані в системах управління пристроями, таких як Microsoft Intune.

Також на ПК має бути встановлено останнє накопичувальне оновлення Windows.

Щоб дізнатися статус підтримки комп’ютера, потрібно відкрити "Параметри" → "Центр оновлень Windows" і прокрутити сторінку вниз.

Якщо ESU вже активовано, Windows покаже відповідне повідомлення про підключення розширених оновлень безпеки.

Якщо комп’ютер не зареєстрований, система повідомить, що термін підтримки версії Windows закінчився і пристрій більше не отримує оновлень безпеки.

Як зареєструватися в програмі ESU

Після закінчення стандартної підтримки Windows 10 у розділі Windows Update з’являється кнопка "Зареєструватися зараз" (Enroll now). Вона запускає майстер підключення ESU.

Для безкоштовного підключення ESU на ПК знадобиться обліковий запис Microsoft. Якщо ви вже увійшли в нього і раніше використовували Windows Backup для збереження налаштувань у хмарі, реєстрація відбудеться автоматично.

Якщо Windows Backup раніше не використовувався, система запропонує варіанти отримання ESU. Безкоштовно підключити оновлення можна двома способами, найпростіший – увімкнути Windows Backup і синхронізувати налаштування комп’ютера з хмарою Microsoft.

Якщо використовувати резервне копіювання не хочеться, другий варіант – витратити 1000 балів Microsoft Rewards. Їх можна набрати за тиждень, наприклад, користуючись пошуком Bing хоча б кілька хвилин на день.

Після активації ESU оновлення надходитимуть на комп’ютери до жовтня 2027 року. Одна підписка для особистого користування може застосовуватися до 10 комп’ютерів, якщо увійти на них із тим самим обліковим записом Microsoft.

Важливо розуміти, що розширена підтримка не повертає повноцінну підтримку Windows 10. Користувач отримує насамперед критичні та важливі виправлення безпеки, але не нові функції операційної системи й не повний набір звичних виправлень.

За даними StatCounter, частка Windows 10 у вересні становила 36,99%, а до Windows 11 вже оновилися 61,42% користувачів. Замикає топ-3 стара добра Windows 7, якою, як і раніше, користуються 1,3% українців.

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

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