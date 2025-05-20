Бюджетні смартфони Samsung почали отримувати Android 15: перевіряйте оновлення

На оновлення можуть розраховувати мінімум п'ять моделей.

Незважаючи на те, що на горизонті вже маячить реліз One UI 8 на базі Android 16, Samsung все ще продовжує розгортання оновлення One UI 7 (Android 15) для своїх смартфонів. Тепер дійшла черга дійшла до серії Galaxy A.

Профільний ресурс SamMobile повідомляє, що моделі Galaxy A55, Galaxy A54 і Galaxy A35 отримали оновлення One UI 7 в Європі. Розмір завантаження становить близько 3,6 ГБ, а в оновленні також міститься патч безпеки за квітень 2025 року.

Якщо ви знаходитесь в Європі й ще не отримали оповіщення про оновлення, ви завжди можете вручну перевірити наявність апдейту, перейшовши в розділ "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Завантаження та встановлення".

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У Південній Кореї оновлення отримують користувачі Galaxy A15 та Galaxy A16. Ці моделі дебютували з попередньо встановленою One UI 6.1 (Android 14) і для них це перше крупне оновлення операційної системи. Очікується, що європейський реліз для A15 і A16 відбудеться найближчого тижня.

One UI – фірмова оболонка всіх пристроїв Samsung. Оновлення виходять стабільно щороку, але в 2024 році щось пішло не так і розгортання фінальної версії One UI 7 почалося тільки в травні 2025-го.

Що стосується One UI 8, її мають випуститивсередині липня разом із Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7. Потім очікується реліз версії 8.5. Абсолютно точно оновлення не прийде на смартфони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них - Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

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