Оновлення почали отримувати власники Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6, але щось пішло не так.

Минулого тижня Samsung почала поетапне розгортання оновлення One UI 7 на базі Android 15, але щось пішло не так. Компанія призупинила поширення свіжої OC для серії Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.

Відомий інсайдер Ice Universe пише, що причиною припинення випуску One UI 7 стала якась "серйозна помилка". Тим часом у мережі з'являються скарги від користувачів, що після встановлення прошивки смартфон стає неможливо розблокувати, а в деяких випадках пристрій зовсім йде в цикл перезавантаження.

Спочатку вважалося, що проблема торкнулася тільки пристроїв Galaxy S24 на базі процесора Exynos 2400. Однак пізніше інше джерело підтвердило, що це стосується і моделей зі Snapdragon. Samsung уже видалила прошивку зі своїх серверів.

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Тим, хто вже встиг встановити оновлення, найімовірніше, доведеться чекати окремого "хотфікса", який усуне виявлену помилку.

One UI 7 стала однією з найбільш невдалих прошивок Samsung з погляду термінів розгортання. Нова прошивка була анонсована ще в жовтні минулого року, і очікувалося, що вона вийде в січні разом із Galaxy S25. Коли One UI 7 добереться до старіших флагманів, включно з Galaxy S23 – невідомо.

На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Цієї весни очікується вихід супертонкого Galaxy S25 Edge, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Технічно пристрій стане покращеною версією S25 Plus.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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