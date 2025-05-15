Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували випуск One UI 7, не очікується.

Google підтвердила, що перші стабільні оновлення Android 16 почнуть надходити вже в червні 2025 року – але спершу тільки для пристроїв Pixel. За даними Android Authority, розгортання для Samsung почнеться пізніше цього літа.

Це означає, що користувачам не доведеться чекати на нову ОС по пів року, як це було з One UI 7 на базі Android 15. Очікується, що "вісімка" стане проміжним оновленням, зосередженим на поліпшенні функцій, доданих в One UI 7, на відміну від версії 8.5. Вона теж уже в розробці.

Першими One UI 7 зможуть скористатися власники смартфонів Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7. Анонс нових флагманських апаратів має відбутися до кінця липня. Окрім свіжих топів, оновлення отримають ось ці пристрої бренду:

Відео дня

Смартфони Galaxy S:

Серія Galaxy S22

Серія Galaxy S23

Серія Galaxy S24

Серія Galaxy S25 (і Edge)

Смартфони Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4 і Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 і Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6

Смартфони Galaxy S FE:

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Смартфони Galaxy A:

Galaxy A33, A53 і A73

Galaxy A14, A24, A34 і A54

Galaxy A15, A25, A35 і A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A26, A36 і A56

Планшети Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8, Tab S8+ і Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ і Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ і Tab S10 Ultra

Список пристроїв, які оновляться до One UI 8, поки не остаточний і, без сумнівів, буде розширено новими моделями. Зокрема, Galaxy S25 FE, що готується до випуску, також гарантовано отримає Android 16.

Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони Samsung, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

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