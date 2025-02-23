Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі в поточному році вичерпають квоту апдейтів ОС.

Публічний реліз One UI 7 на базі Android 15 поки що затримується, але для низки моделей це буде останнє велике оновлення системи. Все тому, що термін їхньої програмної підтримки добігає кінця.

Портал Gizmochina підготував список пристроїв Samsung, які в 2025 році вичерпають квоту "апдейтів" ОС. Ці 11 моделей отримуватимуть лише патчі безпеки і, можливо, оновлення One UI 7.1, але залишаться без новітнього "Андроїда".

Android 15 стане останнім великим оновленням для:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Галактика M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Коли саме вийде останнє велике оновлення для цих пристроїв – невідомо. Якщо раніше очікувалось, що запуск One UI 7 відбудеться наприкінці січня, то останні витоки свідчать про те, що це може статися тільки у квітні.

Відео дня

Якщо інформація вірна, то Samsung випустить стабільне оновлення One UI 7.0 на базі Android 15 близько до релізу Android 16. Google раніше оголосила, що цього року нова ОС вийде в другому кварталі (квітень-червень). Усе заради того, щоб виробники Android встигли випустити нові флагманські смартфони на актуальній версії системи.

Якщо вашого пристрою немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче, що у Samsung в асортименті є моделі, які будуть оновлюватися цілих 7 років – аж до 2032 року.

Дослідження, проведене аналітиками показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найбільш продаваним Android-телефоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

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