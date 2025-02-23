Публічний реліз One UI 7 на базі Android 15 поки що затримується, але для низки моделей це буде останнє велике оновлення системи. Все тому, що термін їхньої програмної підтримки добігає кінця.
Портал Gizmochina підготував список пристроїв Samsung, які в 2025 році вичерпають квоту "апдейтів" ОС. Ці 11 моделей отримуватимуть лише патчі безпеки і, можливо, оновлення One UI 7.1, але залишаться без новітнього "Андроїда".
Android 15 стане останнім великим оновленням для:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Галактика M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Коли саме вийде останнє велике оновлення для цих пристроїв – невідомо. Якщо раніше очікувалось, що запуск One UI 7 відбудеться наприкінці січня, то останні витоки свідчать про те, що це може статися тільки у квітні.
Якщо інформація вірна, то Samsung випустить стабільне оновлення One UI 7.0 на базі Android 15 близько до релізу Android 16. Google раніше оголосила, що цього року нова ОС вийде в другому кварталі (квітень-червень). Усе заради того, щоб виробники Android встигли випустити нові флагманські смартфони на актуальній версії системи.
Якщо вашого пристрою немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче, що у Samsung в асортименті є моделі, які будуть оновлюватися цілих 7 років – аж до 2032 року.
Дослідження, проведене аналітиками показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найбільш продаваним Android-телефоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.