Windows 11 почне блокувати деякі флешки та диски: кого торкнуться зміни

До січня 2027 року користувачам та адміністраторам рекомендується перевірити зовнішні накопичувачі та виявити ті, що працюють із ReFS.

Microsoft готує нові обмеження для Windows 11 і Windows 10, які торкнуться USB-накопичувачів і флеш-накопичувачів із файловою системою ReFS. З січня 2027 року система за замовчуванням почне блокувати доступ до них.

Компанія пояснює це рішення міркуваннями безпеки, однак для деяких користувачів це нововведення може стати неприємним сюрпризом під час підключення диска, пише ITHardware.

Перший етап змін уже розпочався з жовтневого оновлення. Windows почала виявляти зовнішні диски з ReFS (Resilient File System) і записувати інформацію про них у системний журнал подій під ідентифікатором 524. Поки що це лише попередження: система продовжує працювати з такими накопичувачами, даючи адміністраторам час перевірити пристрої та підготуватися до нових правил.

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З січня 2027 року ситуація зміниться. Після встановлення відповідного оновлення Windows за замовчуванням блокуватиме підключення томів ReFS на зовнішніх дисках, що підпадають під нову політику. Однак це не означає повної заборони: системні адміністратори, як і раніше, зможуть вимкнути блокування за допомогою групових політик або реєстру Windows.

Варто підкреслити, що ця зміна стосується не всіх флешок і зовнішніх дисків, а лише тих, які використовують файлову систему ReFS. Тобто популярні файлові системи NTFS, exFAT і FAT32 під це не підпадають. Тому більшості звичайних користувачів немає про що турбуватися. Проте власникам спеціалізованих сховищ варто заздалегідь перевірити формат своїх дисків і переконатися, що важливі файли залишаться доступними після оновлення.

ReFS – це файлова система Microsoft, розроблена для підвищення надійності зберігання даних. Вона вміє виявляти пошкодження та в певних конфігураціях автоматично виправляти їх. Насамперед система призначена для серверів, великих сховищ даних і середовищ віртуалізації, а не для звичайних USB-флешок.

Користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

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