Xiaomi 'перекрила кисень' покупцям китайських версій своїх смартфонів

Компанія заборонила розблокування завантажувача на смартфони, вироблені для китайського ринку.

Компанія Xiaomi заборонила розблокування завантажувача на своїх телефонах, призначених для китайського ринку. Відповідні повідомлення почали з'являються на офіційному форумі Xiaomi.

Тепер, якщо пристрій було придбано в Китаї, під час спроби розблокувати завантажувач через глобальний обліковий запис Xiaomi з'явиться таке повідомлення: "місце реєстрації облікового запису не збігається з місцем продажу телефону".

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Це погана новина для тих, хто звик купувати смартфони Xiaomi на майданчиках на кшталт AliExpress, а потім перепрошивати ПЗ на глобальну версію. Це допомагало заощадити часом до третини вартості пристрою, оскільки китайські версії коштують дешевше.

Тепер любителям заощадити доведеться користуватися китайською версією смартфона, де тільки дві мови: китайська та англійська, а також немає сервісів Google. Та й можливостей для кастомізації вже встановленої прошивки стане менше.

Раніше Xiaomi дозволяла розблокування завантажувача незалежно від місця купівлі пристрою і регіону облікового запису. Тепер тільки користувачі з китайськими акаунтами можуть розблокувати пристрої, куплені в Китаї. Водночас гаджети призначені для світового ринку, як і раніше можна розблокувати за допомогою глобального облікового запису Xiaomi.

Раніше журналісти обрали 5 найбільш збалансованих смартфонів Xiaomi у 2024 році. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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