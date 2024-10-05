У список потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора.

Xiaomi - один із головних виробників Android-смартфонів, що пропонує асортимент пристроїв для різних цілей і бюджетів. Журналісти TechRadar відібрали найкращі телефони бренду, які можна купити в жовтні 2024 року.

У список потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора. Експерти кажуть, що вони протестували кожен телефон "зсередини і зовні", порівнявши їх із моделями від конкуруючих виробників.

Найкращий загалом – Xiaomi 14 Ultra. Смартфон отримав цікавий дизайн, потужне "залізо" та один з найкращих наборів камер. Це виводить його на один рівень із Samsung Galaxy S24 Ultra та iPhone 16 Pro Max.

– Xiaomi 14 Ultra. Смартфон отримав цікавий дизайн, потужне "залізо" та один з найкращих наборів камер. Це виводить його на один рівень із Samsung Galaxy S24 Ultra та iPhone 16 Pro Max. Найкращий варіант для більшості – Xiaomi 14. Яким би гарним не був 14 Ultra, базове оновлення флагманської лінійки – найкращий вибір, якщо вам не потрібні наворочені фотоможливості. Гаджет має чудовий дисплей і хорошу продуктивність, але батарея не дуже велика.

Найкращий за ціною-якістю – Xiaomi 14T Pro. Його в TechRadar назвали найзбалансованішим пристроєм бренду. Це чудовий варіант для осені 2024 року: продуктивний чип MediaTek Dimensity 9300 Plus, 12 ГБ у базі та камери з оптикою Leica.

– Xiaomi 14T Pro. Його в TechRadar назвали найзбалансованішим пристроєм бренду. Це чудовий варіант для осені 2024 року: продуктивний чип MediaTek Dimensity 9300 Plus, 12 ГБ у базі та камери з оптикою Leica. Найкращий недорогий Xiaomi – Xiaomi 13T Pro. Торішній субфлагман, який після виходу нового покоління подешевшав і тепер цілком може вважатися доступним. На думку фахівців, гаджет пропонує найкращі характеристики в класі, але все ж має кілька мінусів: немає бездротової зарядки та занадто сильно виступає фотоблок.

Найкращий смартфон для ігор – Black Shark 5 Pro. Цьому геймерфону нещодавно виповнилося два роки, але він все ще пропонує фантастичну продуктивність. Усе тому, що він від самого початку був заточений під ігри: крім потужного чипа Snapdragon 8 Gen 1 і 12 Гбайт ОЗП, тут є фізичні тригери і просунута система охолодження.

Нагадаємо, наприкінці вересня Xiaomi представила народну серію Redmi Note 14 у новому дизайні та зі збалансованою начинкою. Особливий інтерес викликала версія Note 14 Pro+, яка вперше для цієї лінійки отримала захист IP69.

Як повідомляв УНІАН, Xiaomi Redmi 13C став найпопулярнішим бюджетним смартфоном у світі в другому кварталі 2024 року. За ним слідують Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15 – усі вони коштують дешевше $150.

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