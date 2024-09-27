Пристрій вийшов дорожчим за конкуруючі пропозиції від Samsung і Motorola, але свої унікальні фішки у нього теж є.

Xiaomi офіційно представила в Європі свій перший складаний смартфон Mix Flip у форм-факторі розкладачки. У Китаї ця модель дебютувала ще в липні, а до глобальної прем'єри справа дійшла тільки зараз.

Як пише GSMArena, в Європі розкладачка виявилася набагато дорожчою, ніж на домашньому ринку: якщо в Китаї початкова версія з 12 Гбайт ОЗП і 256 Гбайт вбудованої пам'яті на старті продажів пропонувалася за ~€730, то єдина комплектація Mix Flip у Європі на 12 ГБ+512 ГБ оцінена в 1300 євро.

З таким цінником китайський техногігант точно зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку Samsung і Motorola, які вже представили свої аналоги, вважають аналітики. І в Європі вони дешевші за розкладачку Xiaomi. Наприклад, той же Galaxy Z Flip 6 у Європі пропонується від 1099 євро.

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Утім, на боці новинки Xiaomi одночасно і найбільший зовнішній дисплей на ринку (4,01 дюйма), і потужна система охолодження, і покращений шарнір. Крім того, апарат вельми тонкий – 7,8 мм у розкладеному і 15,99 мм у складеному вигляді. Таким набором конкуренти похвалитися не можуть.

Характеристики Xiaomi Mix Flip:

Дисплей: 6,86", OLED, 1,5K, 460 ppi, 1-120 Гц, ШІМ 2160 Гц, до 3000 ніт (основний); 4,01", OLED, 1,5K, 460 ppi, 120 Гц, до 3000 ніт (зовнішній). Обидва підтримують технології для захисту очей і HDR.

Процесор: 8-ядерний Snapdragon 8 Gen 3.

Камери: 50 Мп (основна), 50 Мп (телеоб'єктив), 32 Мп (фронталка).

Акумулятор: 4780 мАг, у комплекті йде швидкий 67-ватний адаптер.

OC: Android 14 (HyperOS).

Нагадаємо, днями Xiaomi представила народну серію Redmi Note 14 у новому дизайні та зі збалансованою начинкою. Особливий інтерес викликає версія Note 14 Pro+, яка вперше для цієї серії отримала захист IP69.

Також в асортименті компанії з'явився один з найкращих смарт-годинників за співвідношенням "ціна-якість". За 48 доларів покупці отримують автономність до 18 днів, AMOLED-екран і повний набір потрібних функцій.

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