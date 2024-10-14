Анонс має відбутися до кінця жовтня.

За декілька тижнів до анонсу серії Xiaomi 15 у мережі з'явилися майже всі характеристики базової моделі. Компанія поспішає – Qualcomm представить нове покоління Spandragon 24 жовтня, а Xiaomi, як очікується, першою випустить смартфон із цим процесором.

За інформацією відомого інсайдера Yogesh Brar, у Xiaomi 15 буде досить компактний за мірками сучасних флагманів екран. Йдеться про 6,36-дюймову гнучку AMOLED-панель із роздільною здатністю 1,5K і кадровою частотою 120 Гц.

Апаратною основою пристрою стане найпотужніша однокристальна система для Android-пристроїв Snapdragon 8 Elite (раніше був відомий під назвою Snapdragon 8 Gen 4). На задній панелі розміщено потрійну професійну оптику Leica по 50 Мп: основний модуль OV50H, ширік і телефото з 3,2-кратним OIS-зумом.

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Xiaomi 15 вийде з батареєю на 5500 мАг. Смартфон отримає 90-ватну дротову зарядку і 50-ватну бездротову. Працюватиме новинка на Android 15 з оболонкою HyperOS 2.0. Обіцяють захист IP68.

Дизайн флагмана "злили" ще раніше: Xiaomi 15 збереже зовнішній вигляд попередника і отримає квадратний блок камери на задній панелі. Спалах буде розташований за межами квадрата камер.

У ранніх витоках йшлося про те, що Pro-модель Xiaomi 15 отримає поліпшену потрійну камеру на 50 Мп, включно з надширококутним 50-мегапіксельним модулем із більшим сенсором. А ще, як і флагманський 14 Ultra, пристрій отримає вигнутий 2K-дисплей.

Раніше журналісти обрали 5 найбільш збалансованих смартфонів Xiaomi у 2024 році. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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