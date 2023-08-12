Йдеться про можливість публікувати історії – кружечки у верхній частині інтерфейсу месенджера.

У бета-версії Telegram для Android з'явилося оновлення у роботі "Історій". З прийдешнім апдейтом ділитися "кружечками" зможуть всі користувачі, незалежно від наявності підписки Premium.

Однак підписники Telegram Premium отримають більше функцій. Наприклад, вони можуть дивитися чужі сторіс анонімно і зберігати їх в пам'ять пристрою. Клікабельні посилання і форматування тексту – теж тільки для підписників.

З підпискою Premium:

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до 100 історій на добу, 70 – на тиждень, 300 – на місяць;

можливість переглядати чужі публікації анонімно;

термін життя "сторіс" на вибір: 6, 12, 24 або 48 годин;

описи можуть складатися з 2048 символів;

можливість залишати гіперпосилання і редагувати текст;

Без підписки:

три "сторіс" на день, сім на тиждень або 30 на місяць;

термін життя "сторіс" – тільки 24 години;

довжина опису – 200 символів.

залишати гіперпосилання і форматувати текст не можна.

Нагадаємо, можливість публікувати "історії" в Telegram з'явилася ще 20 липня. Зараз їх публікувати можуть тільки підписники Premium. Очікується, що загальнодоступними вони стануть до кінця цього місяця.

Крім можливості публікувати сторіс, преміум-підписники отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери і реакції, можливість розшифровки аудіо-відео повідомлень в текст і багато іншого. Вартість Telegram Premium для українських користувачів становить $ 2,49 на місяць.

Раніше УНІАН розповідав, як перенести переписки з інших месенджерів в Telegram. У 2023 році для цього потрібно зробити буквально пару кліків і свайпів.

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