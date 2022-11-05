Тепер групи можна перетворювати на зразок форумів, а для користувачів підписки Premium стала доступна розшифровка відеоповідомлень.

Команда Telegram розповіла про чергове оновлення месенджера, в якому, окрім іншого, була додана розшифровка відеоповідомлень в текст для власників платної підписки. Працює вона за аналогією з голосовими повідомленнями.

Також в месенджері з'явилися "теми" – окремі чати всередині основної групи з тематичними обговореннями. Функція доступна для адміністраторів груп на 200 + учасників.

Крім того, тепер до акаунтів і чатів можна прив'язати кілька колекційних публічних імен – на додаток до одного звичайного. Їх можна купити на аукціоні для продажу нікнеймів на платформі Fragment.

Відео дня

А ще в Telegram з'явилися нові набори емодзі та реакції, поліпшена темна тема на iOS і настройка розміру тексту на Android. Зміна розміру тексту в меню "Налаштування чатів" тепер застосовується до всіх елементів чату, включаючи попередній перегляд посилань, службові повідомлення і так далі.

Нова версія вже доступна всім користувачам як мобільного додатку, так і десктопної версії Telegram.

Telegram знизив вартість підписки Premium для України

Цього літа в месенджері з'явилася платна версія. У преміум-підписників немає реклами в каналах, натомість є доступ до анімованих аватарів у списку діалогів та чатів (були лише в профілі) та можливість вибрати ексклюзивну піктограму програми.

Минулого місяця Telegram знизив вартість підписки Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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