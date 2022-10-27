Розрахунки здійснюються криптовалютою Toncoin.

Унікальні юзернейми в Telegram тепер можна купити через аукціон – для цього запущена платформа Fragment. Вона працює на смарт-контрактах блокчейна TON, а розрахунки здійснюються криптовалютою Toncoin.

Найдорожчий зараз юзернейм – @casino – коштує 52 500 Toncoin (~3,5 млн грн). Серед найдорожчих також @bank, @auto, @fifa і @card.

Так, мінімальна ставка залежить від довжини юзернейма – наприклад, чотирьохзнак торгується за ціною від 10 000 Toncoin (~ 600 тис.грн). Нік дістається тому, хто запропонує найбільшу суму за тиждень з моменту першої ставки.

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Наголошується, що сам Fragment не належить месенджеру – це окрема юридична особа, яка надає Telegram майданчик для продажу цифрових активів. Імена та особиста інформація користувачів, які беруть участь в аукціоні, не розкривається.

Стежити за ставками можна через Telegram-бот @fragment.

Telegram знизив вартість підписки Premium для України

Цього літа в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери та реакції, можливість розшифровки аудіоповідомлень в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість підписки Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $ 5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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