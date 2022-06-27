Розповідаємо про головні фішки платної підписки "Телеграма", а також розбираємося, чи варто за це платити.

Напередодні команда Telegram впровадили платну преміум-підписку у свій надпопулярний месенджер. На старті вона була доступна лише користувачам Apple, тепер же оформити Telegram Premium можуть й власники Android-пристроїв.

Як пишуть самі розробники, Premium підписка – насамперед спосіб підтримки розвитку месенджера. Вона пропонує доступ до додаткових фішок для одних, але в той самий час не заважає іншим.

Що дає платна підписка "Телеграма"

Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові наліпки й реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Також окремо виділимо збільшення швидкості завантаження вмісту в месенджері. Преміальні користувачі можуть завантажувати потрібні файли в кеш застосунку в рази швидше, ніж користувачі без підписки – їм буде віддаватися пріоритет при скачуванні.

Разом з тим після оформлення підписки Telegram Premium практично всі ліміти збільшуються вдвічі:

кількість каналів і супергруп в підписках (500 —> 1000);

кількість збережених GIF (200 —> 400).

кількість чатів у теці (100 —> 200);

кількість тек з чатами (10 —> 20);

кількість публічних посилань для каналів і супергруп (10 —> 20)

кількість закріплених діалогів (5 —> 10);

кількість обраних наліпок (5 —> 10);

і багато іншого.

Як оформити Telegram Premium

Оновіть застосунок "Телеграма" для iOS чи Android до актуальної версії 8.8;

Після чого в розділі "Налаштування" ви знайдете вкладку Telegram Premium;

У цьому ж вікні можна детальніше ознайомитися з платними "фішками" месенджера;

Для українських користувачів підписка обійдеться в $5,99 (178 грн) в місяць. Точна дата запуску Telegram Premium для Windows і macOS буде повідомлена додатково.

Чи варто за це платити

Тільки якщо хочеться підтримати розробників. У порівнянні з іншими підписками, переваги Телеграму преміум здаються не настільки значними, оскільки не пропонують набір послуг екосистеми, а лише приємні бонуси всередині одного сервісу. Крім того, месенджер Дурова і в безкоштовній формі працює без нарікань.

Інакше кажучи, це одна з тих речей, без якої й так все працює відмінно, а з нею ще краще. Чи коштує це "ще" 180 грн на місяць – вже за вами.

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