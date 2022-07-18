У бета-версії Telegram на Android з'явилася можливість заборонити користувачам надсилати вам голосові повідомлення.
Скористатися функцією можуть тільки Premium-користувачі месенджера, повідомляє "Код Дурова".
Щоб увімкнути її, необхідно зайти в Налаштування конфіденційності. Принцип роботи аналогічний дзвінкам.
Користувач може залишити можливість відправляти голосові повідомлення для контактів або дозволити це робити окремим співрозмовникам, а всім іншим - заборонити.
Як писав УНІАН, напередодні команда Telegram впровадили платну преміум-підписку у свій надпопулярний месенджер. На запуску вона була доступна лише "яблучним" користувачам, тепер же оформити Telegram Premium можуть і власники Android-пристроїв.
Бізнесмен і програміст Павло Дуров повідомляв, що всі функції Telegram, які були безкоштовними, залишаться доступними користувачам, крім того, з'являться нові безкоштовні опції.