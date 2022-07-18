"Войси" можна дозволити слати тільки окремим людям або зовсім заборонити.

У бета-версії Telegram на Android з'явилася можливість заборонити користувачам надсилати вам голосові повідомлення.

Скористатися функцією можуть тільки Premium-користувачі месенджера, повідомляє "Код Дурова".

Щоб увімкнути її, необхідно зайти в Налаштування конфіденційності. Принцип роботи аналогічний дзвінкам.

Користувач може залишити можливість відправляти голосові повідомлення для контактів або дозволити це робити окремим співрозмовникам, а всім іншим - заборонити.

Як писав УНІАН, напередодні команда Telegram впровадили платну преміум-підписку у свій надпопулярний месенджер. На запуску вона була доступна лише "яблучним" користувачам, тепер же оформити Telegram Premium можуть і власники Android-пристроїв.

Бізнесмен і програміст Павло Дуров повідомляв, що всі функції Telegram, які були безкоштовними, залишаться доступними користувачам, крім того, з'являться нові безкоштовні опції.

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