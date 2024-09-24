Відомо, що раніше акаунти російських ЗМІ було обмежено у Великій Британії та ЄС.

Соціальна мережа TikTok повідомила, що видалила акаунти, які пов'язані з російськими державними ЗМІ, за "участь у прихованих операціях впливу", пише Sky News.

Таке рішення пояснили тим, що це є частиною зусиль TikTok, які спрямовані на запобігання дезінформації перед президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді.

Зокрема були видалені акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" і "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської компанії телеканалу RT.

Відео дня

У компанії додали, що раніше ці акаунти було обмежено у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольований державою. Проте наразі вважається, що вони були заборонені назавжди.

Відомо, що раніше такий крок зробила компанія Meta, яка є власницею Instagram і Facebook. Компанія також заборонила "Россию сегодня", RT та інші за "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".

У Sky News нагадали, що такі заборони з'явилися після того, як в цьому місяці США висунули звинувачення проти двох співробітників RT, які нібито намагалися найняти американську компанію для виробництва онлайн-контенту, аби вплинути на вибори.

Соцмережі у світі - останні новини

Як писав УНІАН, компанія Meta займається розробкою нових "підліткових акаунтів" для користувачів Instagram, яким ще не виповнилося 18 років. Таким чином батьки будуть мати більше можливостей для контролю діяльності своїх дітей, серед якої можливість заблокувати їхній доступ до застосунку в нічний час.

Тому тепер підлітки, які реєструються в Instagram, за замовчуванням отримують найсуворіші налаштування конфіденційності.

Вас також можуть зацікавити новини: