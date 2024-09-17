На таке рішення вже відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Компанія Meta заявила, що забороняє RT, "Россия сегодня" та інші російські державні медіамережі на своїх платформах, адже ці ЗМІ використовували тактику обману для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті, пише Reuters.

"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням", - йдеться в письмовій заяві соціальної мережі.

Відомо, що крім Facebook, Meta має ще такі застосунки, як Instagram, WhatsApp і Threads. До заборони у RT налічувалось понад 7,2 мільйона підписників у Facebook та понад 1 мільйон підписників в Instagram.

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Водночас на таке рішення відреагував прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков:

"Цими діями Meta дискредитує себе. Такі вибіркові дії проти російських ЗМІ неприпустимі. ... Це ускладнює перспективи нормалізації наших відносин з Meta".

Кібератаки по установах РФ - що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно українська розвідка вчергове атакувала найбільші банки Російської Федерації. Зазначається, що внаслідок операції було порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупантів.

Також стало відомо, що кіберфахівці ГУР успішно атакували ресурси військових підприємств РФ. Зазначається, що під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї та обладнання для обробки металів.

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