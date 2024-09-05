Здається, люди вже розчарувалися у застосунках для знайомств, які не приносять жодного реального результату.

В Іспанії набирає популярності новий метод пошуку романтичних знайомств, який стає непоганою альтернативою застосункам для знайомств. Перевагою метода є те, що ви вживу бачите людину, з якою можна познайомитися, пише The Washington Post.

"Якщо ви хочете піти на побачення, ви просто йдете в супермаркет Mercadona, берете ананас і кладете його догори дригом у візок. Якщо ви знайдете когось, хто вам подобається, і у нього випадково є свій ананас, ви можете почати говорити", — пояснив 24-річний Деймон Фан, який живе в Барселоні.

Цей метод, який поширився завдяки TikTok, призвів до того, що десятки іспанських одинаків записували свій досвід у додатку — деякі з більш очевидним успіхом, ніж інші. Це також остання ознака глобального повороту проти додатків для знайомств, викликаного втомою від свайпів, і багато хто повідомляє, що вони вважають онлайн-знайомства все більш безплідними. У деяких американських містах відроджуються популярні в минулому "експрес-побачення".

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"Я думаю, що зараз програми дуже одноманітні, і люди вже шукають щось інше. Щоб більше пізнавати людей, а не просто бачити ідеальне чи красиве фото в додатку", — сказав Густаво Контрерас, 28-річний офіціант, який живе в Малазі, на південному узбережжі Іспанії.

Іспанський комік Віві Лін, який теж долучився до тренду, припустив, що з 7 до 8 вечора — це гарний час, щоб знайти людину для флірту в мережі магазинів Mercadona. Дехто навіть скаржиться, на дефіцит ананасів в магазинах через новий тренд у знайомствах.

Однак є й ті, хто годинами катають ананас у візочку уздовж стендів з товарами, однак ніхто не квапиться з ними знайомитися. І це дуже розчаровує цих людей.

В мережі магазинів Mercadona підтвердили журналістам, що ця тенденція спостерігається в їхніх магазинах, але запевнили, що це не є частиною їхньої маркетингової стратегії. Зазначається, що компанія навіть не має офіційного облікового запису в TikTok. Та й загальні продажі ананасів суттєво не зросли, кажуть в мережі магазинів.

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Метод ананаса є останнім прикладом того, як людям набридли додатки для знайомств. Багато користувачів повідомляють, що користуватися програмами все більше неприємно, посилаючись на нові структури ціноутворення та налаштовані алгоритми. З появою чат-ботів зі штучним інтелектом багато хто хвилюється, чи спілкуються вони взагалі з реальною людиною.

Проблема застосунків для знайомств

Як писав УНІАН, мобільні застосунки для знайомств шкодять формуванню нормальної сексуальної поведінки у молодого покоління і зовсім не сприяють здоровим стосункам. За словами соціального психолога Джонатана Гайдта, ключова проблема полягає у диспропорції кількості запрошень до знайомства, які отримують люди із привабливою зовнішністю порівняно з іншими.

"Більшість чоловіків [на сайтах знайомств] не отримують реакцій [від жінок]. Не отримують побачень. І вони думають, що це жінки дурні. Що у них забагато вимог", – пояснює психолог.

Так само відбувається і з жінками.

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