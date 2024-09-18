Тепер підлітки матимуть суворіші налаштування під час реєстрації у соцмережі.

Компанія Meta займається розробкою нових "підліткових акаунтів" для користувачів Instagram, яким ще не виповнилося 18 років, аби батьки мали більше можливостей для контролю їхньої діяльності, серед якої можливість заблокувати доступ дітей до застосунку в нічний час, пише The Guardian.

Зокрема компанія заявила, що запускає підліткові акаунти, які будуть застосовуватися до нових користувачів. Пізніше такі налаштування будуть поширені й на існуючи акаунти, які ведуть підлітки. Таку заяву було зроблено після того, як уряд Австралії запропонував обмежити доступ до цих платформ.

"Зміни в налаштуваннях підліткового акаунта включають надання батькам можливості встановлювати щоденні часові обмеження для використання додатку, блокувати підлітків від використання Instagram у певний час, бачити акаунти, з якими їхня дитина обмінюється повідомленнями, а також переглядати категорії контенту, які вона переглядає", - пояснили у матеріалі. Відео дня

Тепер підлітки, які реєструються в Instagram, за замовчуванням отримують найсуворіші налаштування конфіденційності, серед яких заборона дорослим обмінюватися повідомленнями з підлітками, які не стежать за ними, та вимкнення сповіщень у нічний час.

Своєю чергою згідно з новою функцією "підліткового акаунта", користувачам віком до 16 років тепер потрібен дозвіл батьків на зміну цих налаштувань, тоді як 16-18-річні користувачі, яким за замовчуванням встановлені нові функції, зможуть змінювати їз самостійно.

"Як тільки дитина до 16 років спробує змінити свої налаштування, функції батьківського нагляду дозволять дорослим встановити нові часові обмеження, заблокувати доступ у нічний час і переглянути, з ким їхня дитина обмінюється повідомленнями", - додали у виданні.

Соцмережі у світі - останні новини

Раніше засновник Telegram Павло Дуров заявив, що у месенджері більше не буде функції "Люди поруч" (People Nearby). Зокрема ця функція дозволяла шукати тих, хто перебуває поблизу, а також локальні групи і чати. Проте на заміну цій функції прийде опція "Бізнес поблизу", яка показує "легальні, перевірені підприємства".

Водночас стало відомо, що уряд Бразилії постановив призупинити негайно і повністю діяльність у країні соцмережі X. Зазначається, що заборона платформи продовжить діяти доти, доки соцмережа не виконає всі судові приписи і не сплатить усі накладені штрафи.

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