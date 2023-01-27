Акумулятор – головне слабке місце смартфона. Батареї з часом неминуче починають розряджатися значно швидше, що може спричинити масу незручностей.

Дуже часто користувачі довго не можуть наважитися остаточно розпрощатися з улюбленим гаджетом. Однак старі мобільні пристрої можуть спричинити масу незручностей, серед яких розряд батареї в будь-який момент.

Редакція порталу Gizchina зібрала ознаки присмертного телефону – якщо такі є у вашого гаджета, то ремонт йому навряд чи допоможе.

Акумулятор вже не годиться

Після декількох років щоденного використання смартфона його акумулятор почне швидше розряджатися, тому особливо активні користувачі практично ніколи не розлучаються з зарядкою.

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Вибір пристрою з акумулятором більшої місткості або використання повербанків можуть виступати в якості тимчасового рішення. Однак, як вважають експерти, в разі погіршення акумулятора слід купувати новий смартфон або адресувати проблему більш дешевим варіантом – заміною батареї.

Постійна нестача внутрішньої пам'яті

Брак пам'яті є другою за поширеністю причиною апгрейда смартфона. Існують різні рекомендації щодо розв'язання даної проблеми, серед яких видалення застосунків, файлів і відео з пам'яті пристрою.

Безумовно, є ряд порад та підказок, які допоможуть вам звільнити місце; на додаток до очевидних методів, таких як видалення програм, файлів та відео з пам'яті пристрою. Однак в разі постійної боязні переповнити пам'ять рекомендується задуматися про покупку нового смартфона з великим обсягом пам'яті.

Смартфон гальмує і глючить

З плином часу техніка застаріває, через що багато застосунків і ігор починають глючіти або зовсім перестають стабільно працювати. Крім того, після запуску деяких програм може з'являтися чорний екран, після якого нічого не відбувається.

В такому випадку однозначно пора перейти на більш продуктивні смартфони. При цьому не обов'язково вибирати дорогі чи флагманські гаджети. Оптимальне рішення – смартфони середнього класу, які стали особливо популярні в останні кілька років.

Виробник припинив підтримку вашого смартфона

У разі, якщо виробник давно не оновлював програмне забезпечення вашого смартфона, варто задуматися про покупку більш сучасного пристрою. Використання застосунків і смартфона із застарілою версією ПЗ ставить під загрозу безпеку призначених для користувача даних.

Сьогодні смартфони, як правило, отримують оновлення ПЗ протягом більш тривалого періоду часу. Від 2-3 років для пристроїв середнього класу і до 4-5 років для флагманських пристроїв. Як варіант, варто розглянути покупку смартфона від бренду, відомого своїм тривалим періодом підтримки (Google, Apple).

Застаріла камера

Камера в смартфонах – одна з функцій, яка ніколи не перестає вдосконалюватися. Як з точки зору заліза, так і софта. Тому якщо гаджет показує поганий результат навіть при денному світлі, варто звернути увагу на більш сучасні моделі.

Навіть дешевий гаджет може робити якісні фото, потрібно тільки вибрати модель з відповідними характеристиками, підсумували експерти.

До слова, якщо ви в пошуках нового смартфона, але не стежте активно за ринком, рекомендуємо список найкращих пристроїв 2022 року за співвідношенням "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

А якщо ви недавно обзавелися новеньким Android-смартфоном, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

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