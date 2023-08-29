Galaxy S23 Ultra обійшов "яблучний" флагман як по швидкості відкриття додатків, так і по продуктивності в іграх.

У мережі з'явилося цікаве порівняльне тестування найкращих флагманів на ринку: Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro Max. В цьому випадку порівнювалася швидкість запуску додатків і загальна продуктивність через 6 місяців користування смартфонами.

За результатами першого тесту переміг iPhone: він запустився швидше з двох пристроїв. Причому різниця між смартфонами склала 3-4 секунди.

Потім автор відео запустив один і той же набір додатків: в цьому тесті особливу роль зіграла оперативна пам'ять. За цим показником Galaxy S23 Ultra значно обходить iPhone 14 Pro Max, в розпорядженні якого лише 6 ГБ ОЗУ, тоді як у Samsung – 12 Гб. Як результат, Android-флагман швидше відкрив майже всі програми та ігри.

Якщо говорити про швидкість роботи в системних додатках, то тут різниця мізерна, але все ж користь Самсунга. Однак в іграх S23 Ultra виявився помітно швидшим за суперника.

Нагадаємо, в активі Galaxy S23 Ultra восьмиядерний процесор Snapdragon 8 Gen 2, а iPhone 14 Pro Max спирається на 6-ядерний Apple A16 Bionic. Перший при цьому коштує в США 1200 доларів, а за другий просять 1000 доларів.

Нагадаємо, новий iPhone 15 повинен бути представлений у вересні цього року, тоді як новинка від Samsung, Galaxy S24 Ultra, вийде на початку 2024.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що батарею Galaxy S24 Ultra прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще значніше. Крім того, Samsung готується повернутися до використання власних процесорів в лінійці Galaxy S24.

Що стосується найтоповішого iPhone 15, то недавно знову з'явилася інформація, що новий флагман від Apple отримає приставку Ultra, а не iPhone 15 Pro Max, за аналогією з попередніми поколіннями. Також згадується, що вийде він на місяць пізніше інших айфонів.

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