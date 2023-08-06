Якщо ви давно планували оновити свій смартфон, редакція авторитетного порталу PhoneArena скала список з десяти найкращих моделей на будь-який бюджет, які можна сміливо брати зараз.
До переліку увійшли апарати від брендів Apple, Google, Samsung, Asus, Sony і OnePlus. Топ заснований на думці фахівців і відгуках користувачів мережі.
- iPhone 14 Pro Max – найкращий iPhone, доступний на цей момент, і один з найкращих флагманів на ринку в принципі. Якщо дивитися на характеристики, то цей айфон не застаріє ще 3-4 роки, а апдейти iOS він буде отримувати аж до 2028 року.
- Galaxy S23 Ultra – найкращий Android-телефон, який можна купити прямо зараз. Тут є все: крута камера, швидкий процесор, яскравий і соковитий AMOLED-екран і те, чого не вистачає іншим флагманам – стилус.
- Pixel 7 Pro – найвигідніший камерофон на ринку. З коробки він працює на чистому Android 13 і першим отримає Android 14 та всі новітні функції.
- Galaxy Z Fold 5 – безумовно найкращий складаний телефон у 2023 році. Якщо ви хочете пересісти на "складаний поїзд", на цей момент на ринку немає нічого кращого. Нове покоління отримало флагманське залізо і найтоповіші функції.
- Galaxy Z Flip 5 – найкраща розкладачка. Ця модель складається навпіл, а не розгортається в планшет. Якщо ви сумуєте за компактними телефонами минулого, серія Z Flip може вам підійти.
- Asus Zenfone 10 – найкращий флагманський компакт на ринку з потужним залізом. Це не крихітний, але водночас і не гігантський девайс: в арсеналі яскравий 5,92-дюймовий OLED-дисплей на 144 Гц.
- Sony Xperia 1 V – найпреміальніший камерофон на ринку. Апарат насамперед призначений для справжніх любителів фотографії.
- OnePlus 11 – один з найкращих флагманів за свої гроші. У нього крута камера, одна з найшвидших дротових зарядок на ринку і адекватна ціна.
- Pixel 7a – найкращий бюджетний флагман на Android. Ви отримуєте всі "фішки" старших моделей і унікальний дизайн за невеликі гроші.
- iPhone 13 mini – останній маленький айфон. Він поміщається в будь-який долоні, акуратно виглядає в руках і не випирає з кишені. З іншого боку, він не обділений в плані продуктивності – у 13 mini такий же потужний процесор, що і у 13 Pro.
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