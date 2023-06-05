Google видалив з магазину Chrome майже два десятки розширень / ua.depositphotos.com

Компанія Google видалила з магазину Chrome майже два десятки шкідливих розширень – їх встигли встановити 75 млн разів. Всі вони, в тому чи іншому вигляді, змінювали результат пошуку, поширювали спам і вставляли небажану рекламу

Як повідомляє профільний портал Bleeping Computer, все почалося з підозрілої поведінки розширення PDF Toolbox – експерти звернули увагу, що воно для чогось запитує постійний доступ до всіх вкладок в браузері. Виявилося, що додаток містить троян і вбудовує на веб-сторінки власні Java-скрипти.

Пізніше був виявлений точно такий же шкідливий код ще в 17 розширеннях з онлайн-магазину Chrome. Серед них:

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  • Autoskip for YouTube
  • Crystal Ad Block
  • Brisk VPN
  • Clipboard Helper
  • Maxi Refresher
  • Quick Translation
  • Easyview Reader view
  • Zoom Plus
  • Base Image Downloader
  • Clickish fun cursors
  • Maximum Color Changer for Youtube
  • Readl Reader mode
  • Image download center
  • Font Customizer
  • Easy Undo Closed Tabs
  • OneCleaner
  • Repeat button.

У Google вже підтвердили, що ці розширення вже були видалені з магазину Chrome Web Store. Хоча розширення більше не доступні для звантаження в магазині, користувачі, як і раніше, наражаються на ризик, поки вони не видалять їх зі своїх ПК вручну.

При цьому, не виключено, що список неповний – він складається з тих розширень зі шкідливим кодом, які експертам вдалося виявити в добірці з 1000 розширень в магазині. 

Autoskip for YouTube до моменту видалення мав 9 млн активних користувачів

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. "Під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

Водночас ми ділилися лайфхаком, як у декілька кліків поліпшити свій браузер Chrome – потрібно активувати всього дві настройки. Перша звільняє пам'ять, роблячи браузер спритнішим, тоді як друга дозволяє збільшити час роботи ноутбука без підзарядки.

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