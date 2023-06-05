Компанія Google видалила з магазину Chrome майже два десятки шкідливих розширень – їх встигли встановити 75 млн разів. Всі вони, в тому чи іншому вигляді, змінювали результат пошуку, поширювали спам і вставляли небажану рекламу
Як повідомляє профільний портал Bleeping Computer, все почалося з підозрілої поведінки розширення PDF Toolbox – експерти звернули увагу, що воно для чогось запитує постійний доступ до всіх вкладок в браузері. Виявилося, що додаток містить троян і вбудовує на веб-сторінки власні Java-скрипти.
Пізніше був виявлений точно такий же шкідливий код ще в 17 розширеннях з онлайн-магазину Chrome. Серед них:
- Autoskip for YouTube
- Crystal Ad Block
- Brisk VPN
- Clipboard Helper
- Maxi Refresher
- Quick Translation
- Easyview Reader view
- Zoom Plus
- Base Image Downloader
- Clickish fun cursors
- Maximum Color Changer for Youtube
- Readl Reader mode
- Image download center
- Font Customizer
- Easy Undo Closed Tabs
- OneCleaner
- Repeat button.
У Google вже підтвердили, що ці розширення вже були видалені з магазину Chrome Web Store. Хоча розширення більше не доступні для звантаження в магазині, користувачі, як і раніше, наражаються на ризик, поки вони не видалять їх зі своїх ПК вручну.
При цьому, не виключено, що список неповний – він складається з тих розширень зі шкідливим кодом, які експертам вдалося виявити в добірці з 1000 розширень в магазині.
Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. "Під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".
Водночас ми ділилися лайфхаком, як у декілька кліків поліпшити свій браузер Chrome – потрібно активувати всього дві настройки. Перша звільняє пам'ять, роблячи браузер спритнішим, тоді як друга дозволяє збільшити час роботи ноутбука без підзарядки.