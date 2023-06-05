Серед найпопулярніших з них – Autoskip for YouTube, Soundboost і Crystal Adblock.

Компанія Google видалила з магазину Chrome майже два десятки шкідливих розширень – їх встигли встановити 75 млн разів. Всі вони, в тому чи іншому вигляді, змінювали результат пошуку, поширювали спам і вставляли небажану рекламу

Як повідомляє профільний портал Bleeping Computer, все почалося з підозрілої поведінки розширення PDF Toolbox – експерти звернули увагу, що воно для чогось запитує постійний доступ до всіх вкладок в браузері. Виявилося, що додаток містить троян і вбудовує на веб-сторінки власні Java-скрипти.

Пізніше був виявлений точно такий же шкідливий код ще в 17 розширеннях з онлайн-магазину Chrome. Серед них:

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Autoskip for YouTube

Crystal Ad Block

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Maximum Color Changer for Youtube

Readl Reader mode

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

OneCleaner

Repeat button.

У Google вже підтвердили, що ці розширення вже були видалені з магазину Chrome Web Store. Хоча розширення більше не доступні для звантаження в магазині, користувачі, як і раніше, наражаються на ризик, поки вони не видалять їх зі своїх ПК вручну.

При цьому, не виключено, що список неповний – він складається з тих розширень зі шкідливим кодом, які експертам вдалося виявити в добірці з 1000 розширень в магазині.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. "Під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

Водночас ми ділилися лайфхаком, як у декілька кліків поліпшити свій браузер Chrome – потрібно активувати всього дві настройки. Перша звільняє пам'ять, роблячи браузер спритнішим, тоді як друга дозволяє збільшити час роботи ноутбука без підзарядки.

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