Це можна зробити протягом 15 хвилин.

У користувачів Facebook Messenger з'явилась можливість редагувати повідомлення, але час на це буде лімітований.

Як пише The Verge, для того, щоб внести правки, потрібно натиснути на повідомлення та вибрати відповідну опцію.

Водночас скористатися цією функцією користувачі зможуть лише впродовж 15 хвилин після відправлення повідомлення.

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Meta анонсувала цю функцію минулого тижня, тоді ж користувачам обіцяли наскрізне шифрування для всіх особистих чатів і дзвінків у Messenger і Facebook, а також функцію зникаючих повідомлень.

У 2022 році можливість редагування повідомлень з'явилася в бета-версії WhatsApp. А в Telegram ця функція існує вже кілька років.

Популярність Facebook Messenger падає

За останні п'ять років месенджер Telegram, що вже став новою повсякденною звичкою для українців, обігнав за популярністю Facebook Messenger. Він зараз поступається тільки WhatsApp.

Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, аналізуючи безпечність популярних месенджерів в Україні, поставив Telegram на останнє місце. При цьому Facebook Messenger вищий від нього всього на одну позицію.

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