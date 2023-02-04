У месенджер серед іншого додали конструктор аватарів і автоматичний переклад чатів.

Розробник Telegram випустили перше велике оновлення в цьому році. Додано десять нових функцій, які вже може спробувати будь-який користувач месенджера.

Найцікавіші зміни:

стікери та анімовані емодзі можна зробити фотографією акаунта, групи або каналу;

новий пошук наклейок та смайлів за категоріями;

автозбереження отриманих медіа – можна вибрати типи чатів, а також задати розмір і тип збережених медіафайлів

переклад всього чату, групи або каналу в режимі реального часу (тільки для Premium-підписки);

вхід через Apple і Google ID – без коду з СМС;

детальна статистика по використанню Wi-Fi та мобільного трафіку додатком;

Premium на 12 місяців зі знижкою 40%.

Нова версія Telegram вже доступна всім користувачам iOS, в Google Play апдейт з'явиться до кінця дня.

Нагадаємо, з попереднім оновленням в Telegram з'явилася можливість приховувати фотографії під "спойлером" і встановлювати свої аватарки контактам.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що в Telegram почастішали "викрадення" акаунтів. З такого приводу УНІАН ділився порадами, Як убезпечити себе і свої листування.

Також розповідали, як очистити Telegram від сміття і звільнити місце на смартфоні. При цьому схожим чином можна "очистити" і інші месенджери, наприклад WhatsApp.

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