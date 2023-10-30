Можливість відмовитися від реклами коштуватиме від 10 євро на місяць.

Компанія Meta запускає спеціальну платну підписку в соцмережах Facebook і Instagram, яка приховає всі рекламні оголошення. Послуга доступна на всій території Європейського Союзу й обійдеться в 9,99 євро на місяць для веб-версії і в 12,99 євро для пристроїв iOS та Android.

Фактично, тепер у користувачів є вибір: ділитися грошима або особистими даними для налаштування контекстної реклами, повідомляє The Verge.

Це нововведення пов'язане з намаганнями Meta зняти стурбованість європейських чиновників щодо конфіденційності даних користувачів у рамках контекстної реклами, включаючи Закон про цифрові послуги та ринки. "Ми поважаємо мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися", – кажуть у Meta.

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Зазначається, що соцмережами компанії можна, як і раніше, користуватися безкоштовно, проте тоді наявні інструменти налаштування реклами залишаться незмінними.

Як відомо, продукти Meta відстежують користувачів в інтернеті, а потім таргетують рекламу на основі їхніх уподобань. The Verge зазначає, що буде цікаво подивитися, скільки людей насправді готові заплатити, щоб уникнути націлених оголошень у своїй стрічці.

Що потрібно знати про Закон про цифрові ринки (DMA)

У березні 2024 року в країнах Євросоюзу набуде чинності закон про цифрові ринки (DMA) для стимулювання конкуренції. Очікується, що Apple вперше дозволить користувачам встановлювати додатки на iPhone з будь-яких джерел, а не тільки з магазину App Store.

Проблеми з регуляторами вже завадили Meta запустити на європейському ринку свій новий додаток Threads. А Ілон Маск серйозно подумує про блокування X/Twitter в Європі через нові закони.

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