З останнім апдейтом в месенджер додали закриті чати – з паролем і без сповіщень.

Творці месенджера WhatsApp оголосили про впровадження функції "Закриття чату". Вона дозволяє заховати особисту переписку або групу в спеціальну папку, відкрити яку можна паролем або біометрією.

Крім того, після її активації вміст закритих чатів і інформація про відправника не буде показуватися в оповіщеннях (їх так само можна відключити). Про це йдеться в блозі розробників.

Сховати чат легко: утримайте палець на діалозі і натисніть відповідний пункт.

Відео дня

"Закриття чату" вже поширюється серед користувачів WhatsApp і стане доступна для всіх найближчими днями. А в майбутньому користувачі також зможуть створювати окремий пароль для захисту листувань і використовувати функцію на пов'язаних пристроїв.

WhatsApp завжди виділявся високим рівнем захисту користувацьких листувань. Так, він є одним з небагатьох месенджерів, де застосовується автоматичне шифрування end-to-end. Водночас у Telegram для цього треба починати "Секретний чат".

Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів в месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram і довгоочікувану можливість редагувати повідомлення.

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