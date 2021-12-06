Переміщені туди фото та відео не будуть видні в загальній стрічці.

Google почала поширювати оновлення для програми "Фото", яке додає приховану від сторонніх очей "Особисту папку". Зашифроване локальне сховище вже давно доступне на смартфонах Pixel, а тепер з'являється і на інших Android-пристроях.

Про це повідомляє Android Police.

Вхід в "Особисту папку" здійснюється за паролем / PIN-кодом або скануванням пальця. Перенесені туди фотографії зникають із загальної бібліотеки і перестають синхронізуватися з "хмарою", тому якщо ви видалите додаток, то й знімки теж зітруться.

Як активувати "Особисту папку"

Відкрийте "Бібліотеку"

перейдіть в "Інструменти" і побачите підказку про появу "Особистої папки".

потім вона з'явиться в розділі "Управління бібліотекою".

Функція поширюється серед користувачів поступово. Google також пообіцяла зробити її доступною і для iOS-пристроїв, але ближче до початку 2022 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Google анонсувала ряд нових фішок, які з'являться в Android-смартфонах до кінця року. Є поліпшення для голосового асистента і додатка "Фото", кілька віджетів й дещо ще.

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Автор: Денис Пономаренко