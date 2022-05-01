Одному з українських операторів вдалося "підняти" зв’язок у двох містах Запорізької області.

Україна працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

"Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Мобільному оператору Vodafone Україна вже вдалося відновити зв’язок у двох містах Запорізької області.

"Vodafone Україна ніколи не відключає свої послуги, навпаки робить все для того, щоб відновити зв’язок, де є мінімальна можливість для цього. Так, цієї ночі інженери компанії знову підняли зв’язок у Приморську та Бердянську", - заявили в компанії.

Оператор також зазначив, що минулої доби окупанти намагалися пошкодити мережі українських операторів у частині Херсонської та Запорізької областей та поширювали фейкову інформацію про ситуацію в регіоні.

У разі відсутності інтернету, телебачення та зв'язку, українцям радять слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Як повідомляв УНІАН, вчора на території Херсонської та Запорізької областей зник стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету — підключитися до нього неможливо.

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