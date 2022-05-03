Окупанти блокують інтернет.

Міський голова Скадовська (Херсонщина) Олександр Яковлєв заявив, що у місті з’явився мобільний зв'язок.

"У Скадовську з’явився мобільний зв'язок. Поки що без Інтернету", - написав мер у Facebook.

Раніше Росія спрямувала весь інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою інфраструктуру. Таким чином, російські фашисти хочуть запровадити цензуру.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на території Херсонської та Запорізької областей пропав стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету - підключитися до нього неможливо.

Україна працює над відновленням мобільного зв'язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях. Покриття відновлено у двох містах.

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