Проблема виникла не через несправність.

На території Херсонської області зник стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету — підключитися до нього неможливо.

Відповідною інформацією поділилося "Суспільне" у своєму Telegram-каналі.

Чому саме виникла проблема, достовірно невідомо. Однак справа точно не в несправності, про що повідомив провідний фахівець оператора Vodafone в Херсоні.

Ймовірно, зв'язок та інтернет глушать російські окупанти. А ось з якою метою, і скільки це триватиме, поки невідомо. Потрібно чекати офіційних заяв від української влади. Наразі інтернет та зв'язок відсутні у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.

Нагадаємо, у свіжому зведенні Генштабу Збройних сил України стверджувалося, що окупанти готуються вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Ворог продовжує перегрупування підрозділів і вживає заходів щодо поповнення запасів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: