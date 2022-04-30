На території Херсонської області зник стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету — підключитися до нього неможливо.
Відповідною інформацією поділилося "Суспільне" у своєму Telegram-каналі.
Чому саме виникла проблема, достовірно невідомо. Однак справа точно не в несправності, про що повідомив провідний фахівець оператора Vodafone в Херсоні.
Ймовірно, зв'язок та інтернет глушать російські окупанти. А ось з якою метою, і скільки це триватиме, поки невідомо. Потрібно чекати офіційних заяв від української влади. Наразі інтернет та зв'язок відсутні у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.
Нагадаємо, у свіжому зведенні Генштабу Збройних сил України стверджувалося, що окупанти готуються вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Ворог продовжує перегрупування підрозділів і вживає заходів щодо поповнення запасів.
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