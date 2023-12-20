Мобільний оператор 20 грудня знову зіткнувся зі складнощами в роботі мережі

Оператор "Київстар" уже усунув проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом, що виникли вранці у середу, 20 грудня. Відповідне повідомлення компанія оприлюднила у соцмережах.

"Наші спеціалісти усунули складнощі зі зв’язком, які виникли сьогодні зранку у ряді міст на Заході і Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу також працює без обмеження швидкості", - йдеться у пості.

Також у мережі зазначили, що "Київстар" завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки, і пообіцяли повідомити про нарахування бонусів та компенсацій абонентам.

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"Спеціалісти "Київстар" усунули складнощі зі зв'язком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на Заході й Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Проблеми у роботі "Київстар"

13 грудня стало відомо, що "Київстар" потроху починає "оживати" після масштабного збою. Так, компанія почала відновлювати сервіс голосових дзвінків. При цьому послуга мобільного інтернету все ще залишалася недоступною.

15 грудня "Київстар" стабілізував роботу зв'язку в Києві. Як сказали у компанії, "ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи".

Сьогодні, 20 грудня, у абонентів "Київстару" не було зв’язку та інтернету на Заході та Півдні України.

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