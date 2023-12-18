У деяких населених пунктах все ще виникають локальні складнощі із домашнім інтернетом.

Станом на 11 ранку сьогоднішнього дня мобільний оператор "Київстар" дав можливість своїм абонентам знову надсилати SMS-повідомлення. Гарні новини про поступове відновлення після атаки на сервіси компанії та масштабного збою повідомила представниця "Київстар" Ірина Леліченко.

"Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00 18 грудня 2023 р. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі - в міжнародному роумінгу", - повідомила вона.

За її словами, було також розпочато відновлення доступу до послуг M2M. Це технологія, яка дозволяє забезпечити передачу даних між різними пристроями для бізнес-клієнтів.

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Вона також наголосила, що на інформування про 100% працездатність сервісів можна чекати лише по завершенню всіх стабілізаційних заходів.

"Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги", - додала Леліченко.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету".

Атака на "Київстар" – останні новини

Раніше експерти у сфері кібербезпеки радили клієнтам "Київстару" поміняти всі власні паролі, оскільки є ймовірність, що росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших кібероперацій.

17 грудня стало відомо, що нарахування компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до моменту, коли вся система буде повністю стабілізована.

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