Починає відновлюватися сервіс голосових дзвінків.

"Київстар" потроху починає відновлювати сервіс голосових дзвінків. Про це повідомляють деякі абоненти оператора.

Сервіс стає доступним не автоматично – для поновлення в мережі слід перезавантажити телефон. Водночас послуга мобільного інтернету все ще недоступна. Також проблеми з мережею в Одеській області.

Як повідомляють у прес-службі "Київстар", станом на 18:00 спеціалісти компанії розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Водночас зазначається, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі.

Відео дня

У випадку, якщо зв'язок не з'являється, рекомендується перезавантажити телефон і відключити послугу VoLTE.

"Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії", - повідомляють у прес-службі.

Збій у роботі "Київстар"

12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Однією з версій вважається, що за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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