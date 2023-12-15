Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території працюють.

Мобільний оператор "Київстар" стабілізував зв'язок в Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. після масштабної атаки хакерів. Про це повідомляє прес-служба мобільного оператора у Facebook.

"Ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи. Але наша мережа відновлюється після масштабної кібератаки. І нарешті ми можемо сказати, що LTE працює в низці областей", – йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, спеціалісти компанії за минулу добу:

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відновили послугу міжнародного голосового роумінгу;

усунули проблему з обривами дзвінків;

послугу "Домашнього Інтернету" відновлено майже на 100%;

стабілізували зв'язок в Києві.

Зазначається, що наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території працюють. Також сьогодні продовжується відновлення послуги передачі даних.

Проблеми у роботі "Київстар"

12 грудня відбувся масштабний збій в роботі "Київстар". Тоді повністю були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та не працював сайт оператора. В "Київстар" тоді пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

13 грудня "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку в Україні. Тоді зазначили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово.

14 грудня стало відомо, що Івано-Франківська область стала першим регіоном, де було відновлено мобільний інтернет.

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