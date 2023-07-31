Компанія створила веб-гру, мета якої полягає в тому, щоб знайти згенеровані нейромережами зображення серед реальних картинок.

У мережі знайшли браузерну головоломку від Google під назвою Odd One Out, яка змусить вас розкинути мізками. Що цікаво, гра не нова, але актуальною стала тільки зараз.

Мета гри полягає в тому, щоб знайти згенеровані нейромережами зображення серед реальних картинок. Спробувати можна безкоштовно за посиланням.

На перший погляд здається, що це легко, але насправді завдання не з простих. Всього дається чотири життя, а з кожним рівнем часу на вгадування стає менше. Часом ШІ-картинки практично неможливо відрізнити від справжніх.

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За останні роки генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які навіть перемагають у конкурсі мистецтв. Сьогодні для досягнення фотореалістичності не обов'язково вміти малювати або мати навички дизайнера – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки.

Midjourney – наразі, мабуть, "найпросунутіша" й найпопулярніша нейромережа для створення ШІ-зображень. Нещодавно нейромережа оновилася до п'ятої версії: тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи і рівень опрацювання осіб.крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

А не так давно у Photoshop вбудували нейромережу – вона дозволяє кількома кліками поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також "домалювати" межі кадру.

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