Згенерований ШІ-контент не порушує нічиїх авторських прав, кажуть в Adobe.

Компанія Adobe впровадила в Photoshop функції свого фірмового ШІ-сервісу Firefly, який був представлений в березні. Поки новинка доступна тільки в бета-версії програми, а реліз для всіх обіцяють у другій половині року.

Новий інструмент назвали Generative Fill. Він дозволяє в пару кліків поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також "домалювати" межі кадру.

Тепер для роботи з фотошопом не потрібні навички дизайнера – запити можна створити за допомогою текстових підказок. Нейромережа також може давати рекомендації щодо обробки зображень та автоматично підбирати перспективу, освітлення і стиль.

В Adobe наголосили, що ШІ навчався на ліцензованих зображеннях, тому створений ним контент не порушує нічиї авторські права. Інакше кажучи, користувачі можуть спокійно використовувати отримані генеративні картинки в своїх проєктах, не побоюючись проблем з авторським правом.

Adobe додала функції AI до Photoshop: демонстрація можливостей

Генеративні нейромережі: що це і як працює

За останні декілька років генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв. Сьогодні для досягнення фото реалістичності не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

Midjourney – на сьогодні, мабуть, найбільш "просунута" і найпопулярніша нейромережа для створення зображень. Наприкінці березня нейромережа оновилася до п'ятої версії: тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи і рівень опрацювання осіб. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

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