Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання облич. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

Midjourney на сьогодні входить в трійку найпопулярніших нейромереж для генерації зображень. Нещодавно нейромережа оновилася до п'ятої версії – тепер вона ще краще генерує картинки й нарешті навчилася правильно малювати пальці.

Крім того, розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання облич, поліпшили розуміння запитів, а також збільшили дозвіл картинок в 2 рази – з 512×512 до 1024×1024 пікселів.

Ось кілька прикладів порівняння 4-ї та 5-ї версій:

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За першими тестами п'ятої версії помітно серйозне підвищення фотореалістичності результатів. Розробники поліпшили й генерацію рук і очей, що призвело до зниження числа випадків, коли алгоритм створював людей з шестипалими руками та іншими незвичайними особливостями. Однак повністю від них позбутися поки не вдалося.

Щоб увімкнути Midjourney V5 у каналі Discord, необхідно перейти в налаштування командою /settings і вибрати пункт MJ version 5.

Ще кілька прикладів після апгрейда:

Midjourney стала однією з найпопулярніших нейромереж серед українських користувачів. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами й картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи.

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, що малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки.

Серед українських користувачів також "завірусилася" нейромережа, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

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