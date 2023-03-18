Нейромережа для генерації зображень MidJourney оновилася до 6-ї версії / скріншот

Midjourney на сьогодні входить в трійку найпопулярніших нейромереж для генерації зображень. Нещодавно нейромережа оновилася до п'ятої версії – тепер вона ще краще генерує картинки й нарешті навчилася правильно малювати пальці.

Крім того, розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання облич, поліпшили розуміння запитів, а також збільшили дозвіл картинок в 2 рази – з 512×512 до 1024×1024 пікселів.

Ось кілька прикладів порівняння 4-ї та 5-ї версій:

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Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023

За першими тестами п'ятої версії помітно серйозне підвищення фотореалістичності результатів. Розробники поліпшили й генерацію рук і очей, що призвело до зниження числа випадків, коли алгоритм створював людей з шестипалими руками та іншими незвичайними особливостями. Однак повністю від них позбутися поки не вдалося.

Щоб увімкнути Midjourney V5 у каналі Discord, необхідно перейти в налаштування командою /settings і вибрати пункт MJ version 5.

Ще кілька прикладів після апгрейда:

Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023
Фото Midjourney 18 березня 2023

Midjourney стала однією з найпопулярніших нейромереж серед українських користувачів. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами й картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи. 

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, що малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки. 

Серед українських користувачів також "завірусилася" нейромережа, яка робить з вас героя аніме. Попри те, що весь інтерфейс китайською мовою, сервіс максимально простий у використанні.

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