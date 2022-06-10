Для поширення вірусу використовувалася мережа підроблених сайтів, що імітують веб-ресурс розробників.

Експерти компанії Avast повідомили про виявлення підробки, поширюваної під виглядом, мабуть, найпопулярнішого засобу для очищення ПК – CCleaner.

Підроблена утиліта цупила паролі, дані кредитних карт користувачів та іншу важливу інформацію, повідомляє портал BleepingComputer.

Для поширення вірусу використовувався метод "чорного СЕО" – він виводив підроблені веб-сайти в топ пошукової видачі Google. У Avast запобігли зараженню 10 тис. щоденних користувачів, більшість з яких базуються у Франції, Бразилії, Індонезії та Індії.

Як стало відомо, шкідливе ПО сканує кеш браузера і ОЗУ комп'ютера жертви. У компанії проаналізували вісім файлів, і всі вони використовувалися для крадіжки призначених для користувача даних з ПК. Також хакери в рамках цієї кампанії схожим чином підробили Microsoft Office і відеоредактор Movavi.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські хакери здійснюють нову кібератаку на українські держоргани, використовуючи тему зарплат. Відкриття документа може призвести до ураження комп'ютера шкідливою програмою.

Нагадаємо, в період війни слід захистити себе і в інформаційному просторі, особливо жителям тимчасово захоплених територій. Один зі способів захистити себе – користуватися VPN.

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