В період війни слід захистити себе й в інформаційному просторі, особливо мешканцям тимчасово захоплених територій.

Поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. Зокрема, як напередодні стало відомо, окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються приєднати українців до російських інтернет-мереж, що дозволило б ворогові заблокувати безліч українських та міжнародних вебресурсів.

Один зі способів захистити себе – користуватися VPN. Пропонуємо вашій увазі корисну інформацію щодо VPN від офіційного телеграм-каналу Держспецзв’язку.

Що таке VPN

Простими словами, це приватна віртуальна мережа для безпечного виходу в Інтернет. Користуючи VPN, ваша реальна ІР-адреса (ідентифікатор в мережі) не буде видима для інших сервісів, з якими ви взаємодієте.

Оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншої країни. Наприклад, ви можете увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але де-факто ваша IP-адреса буде вказувати, що ви, наприклад, у Лондоні, Великій Британії.

Окрім безпечного з'єднання, VPN-сервіси дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено за географічним принципом або на підставі рішень органів влади.

У яких випадках варто звернутися до VPN

під час користування незахищеними загальнодоступними мережами Wi-Fi, щоб захистити свої персональні дані;

коли необхідний захищений доступ до інтернет-мережі та систем під час організації віддаленої роботи;

щоб захистити себе від вебсайтів, програм і сервісів, які хочуть відстежувати ваші дії;

щоб отримати доступ до заблокованих окупантом інформаційних ресурсів.

Як обрати VPN

Тут все набагато складніше, ніж могло здатися. У Держспецзв’язку, зокрема, виділяють наступні критерії:

Захист

Надайте перевагу VPN, в якому є шифрування військового класу (наприклад, AES-256), асортимент протоколів безпеки (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard та інші), захист від витоків через DNS тощо.

Підтримка операційних систем

Переконайтесь, що VPN підтримує операційні системи, якими ви користуєтесь: Android, iOS, Windows та інші потрібного покоління.

Кількість одночасних активних пристроїв

Це може бути як 1, 10 чи навіть необмежена кількість одночасних підключень. Головне, щоб вам вистачило.

Вартість .

Природно, що VPN бувають платні та безкоштовні. Платні переважно мають кращий рівень захисту, вищу швидкість з’єднання, підтримку більшої кількості операційних систем.

Якщо ви вирішили зупинитися на безплатному VPN, в першу чергу перевірте репутацію сервісу у пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу даних користувача.

Також не варто користуватися російськими VPN, оскільки вони, ймовірно, можуть надсилати дані російським спецслужбам.

Перелік платних VPN-сервісів, які рекомендують фахівці:

Кілька варіантів безкоштовних VPN-сервісів:

Hide.me – рівень конфіденційності максимальний + має версії для всіх ОС й браузерів;

TunnelBear – за фактом платний VPN-сервіс, але для українців доступно 100 ГБ трафіку безкоштовно;

Hotspot Shield – простий і легкий у використанні інтерфейс + високий рівень безпеки + підходить для будь-якого девайса.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

Також ми писали про онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.

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