Компанію йому склала соціальна мережа WeChat.

Влада США звинуватила AliExpress у торгівлі підробленими продуктами та внесли головний інтернет-магазин у світі до списку піратських ринків.

Американський регулятор вважає, що на AliExpress можна купити як явні підробки, так і товари, які рекламуються в якості оригінальних, але насправді такими не є, передає WSJ.

У "чорний список" також потрапила головна екосистема Китаю WeChat, що поєднує в собі сервіс для обміну повідомленнями, соціальну мережу, платіжну систему, платформу для шопінгу та ігор і багато іншого. Вона, нарівні з "аліекспрес", є однією з найбільших платформ для контрафактних товарів, вважають в США.

Своєю чергою в Китаї рішення американської влади визнали "політизованим". Як наголосили в МЗС країни, США повинні створити для компаній з КНР справедливі умови роботи, а не полювати за інтелектуальною власністю.

Влада США веде список піратських ринків з 2011 року. Тільки за минулий рік в "чорний список" потрапили 42 онлайн-платформи та 35 фізичних ринків. Американський регулятор вважає, що ці майданчики або безпосередньо беруть участь у продажу підробленої продукції, або сприяють такій торгівлі.

А тим часом в Україні пропонують заборонити TikTok. З такою ініціативою виступили українці, які вважають, що платформа нібито "поширює дезінформацію" і погано впливає як на дітей, так і на дорослих.

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