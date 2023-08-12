Ще одна функція, яка вже давно є в Тelegram.

Чергова функція Telegram перебралася в WhatsApp – тепер в "зеленому" месенджері можна прив'язати відразу декількох акаунтів на одному смартфоні. Поки у бета-версії для Android, але скоро фішка стане доступна і для всіх.

Акаунти будуть працювати незалежно один від одного, а перемикатися між ними можна через кнопку в правому нижньому кутку. Розробники також відзначили, що ця фіча дозволяє писати і відповідати на повідомлення з декількох облікових записів одночасно.

Згідно з інформацією від бета-тестерів, щоб додати новий обліковий запис до вже наявного, потрібно натиснути на значок стрілки поруч з кнопкою QR-коду і слідувати інструкції. Потім перемикатися між ними можна в цьому ж меню.

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Точної дати релізу апдейта немає, але бета додатки публічна, тому довго чекати не доведеться. Реліз – найближчі місяці.

З прийдешнім апдейтом розробники обіцяють додати ще кілька функцій: можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах і можливість прив'язувати iPad до облікових записів. Також Android-версія програми вперше за багато років отримає редизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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