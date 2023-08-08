Тепер через месенджер можна показати свій екран під час відеодзвінка. Можна транслювати як окремі додатки, так і або весь екран.

Попри статус найпопулярнішого месенджера в світі, WhatsApp досі він не має багатьох функцій, які давно стали нормою в продуктах конкурентів. В останньому апдейті була помічена корисна опція, яка давно знайома користувачам Telegram.

Тепер через месенджер можна показати свій екран під час відеодзвінка. Стане в пригоді, якщо потрібно щось наочно показати або допомогти з віддаленим налаштуванням чого-небудь на смартфоні або комп'ютері.

Щоб увімкнути демонстрацію екрана, потрібно натиснути на значок "Поділитися", який з'явиться у вікні управління викликам під час відеодзвінка. Після цього все, що відбувається на екрані, буде видно співрозмовнику.

Відео дня

Опція вже почала з'являтися в WhatsApp для Android та iOS. Апдейт поширюється поступово і стане доступний всім протягом декількох тижнів.

Пізніше розробники обіцяють додати ще кілька функцій: підтримку декількох акаунтів на одному смартфоні і можливість закріплювати повідомлення в особистих переписках і чатах. Також Android-версія програми вперше за багато років отримає редизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як перенести WhatsApp на інший смартфон. Цей процес помітно спростили – тепер досить просто відсканувати QR-код.

Вас також можуть зацікавити новини: