В Android-версії додатка з'явиться панель вкладок внизу, як на iPhone.

Розробники WhatsApp планують в одному з найближчих апдейтів добряче оновили свій мобільний клієнт, який привнесе очікуваний багатьма користувачами новий дизайн. Як мінімум, для Android-версії додатка.

Перші натяки на редизайн були виявлені ще в останніх бета-версіях месенджера для Android. Оновлення інтерфейсу почалося з розташування панелі вкладок, яку перемістили з верхньої частини в нижню – прямо як на iPhone.

Тепер внизу будуть відображатися вкладки "Статус", "Дзвінки" і "чати", а також додадуться "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання декілька чатів в тематичні групи.

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Найзначнішим же зміною виявилося зміна зовнішнього вигляду плаваючою кнопки дій, яка дозволяє швидко починати нові чати. Оновлена кнопка отримає квадратну форму зі злегка закругленими краями, що відповідає рекомендаціям Material Design 3. При цьому даний редизайн також торкнеться і кнопок на вкладках викликів і статусу.

Окрім редизайну інтерфейсу, WhatsApp працює над декількома іншими цікавими функціями. Одна з них – можливість відправки фотографій без стиснення. Також повідомляється про більш стабільну роботу програми в новій версії і перероблену клавіатуру з емодзі.

Поки що немає точної дати, коли варто очікувати оновлення дизайну WhatsApp, але зазвичай оновлення виходить протягом декількох тижнів після тестування, тому чекати, скоріш за все, залишилось не довго.

Нагадаємо, в останньому оновленні в WhatsApp додали канали, як у Telegram. Також з'явилося редагування відправлених повідомлень і можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

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