Про таку функцію вперше заговорили ще в 2017 році, але впроваджувати її почали тільки зараз.

WhatsApp, попри статус найпопулярнішого месенджера в світі, значно поступається своїм конкурентам в плані функціональності. Однак розробники продовжують працювати над розширенням можливостей програми – однією з таких буде функція редагування повідомлень.

Минулого літа можливість редагування повідомлень з'явилася в беті WhatsAppp, а з найближчим великим апдейтом вона стане доступна всім користувачам, повідомляє портал GizChina.

Працюватиме ця функція так само як і в інших месенджерах, проте буде тимчасове вікно, протягом якого користувачі зможуть редагувати свої повідомлення. На відміну від Telegram, користувачі WhatsApp матимуть максимум 15 хвилин для редагування після надсилання.

Відео дня

Поки немає точної дати, коли WhatsApp має намір зробити цю функцію загальнодоступною. Але, імовірно, в найближчі кілька місяців.

Що ще нового в WhatsApp

На початку цього року на WhatsApp з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" в телеграмі стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

До цього в месенджер також додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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