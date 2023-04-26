Тепер можна використовувати один обліковий запис на п'яти мобільних гаджетах одночасно.

У WhatsApp з'явилася довгоочікувана можливість – тепер можна використовувати один обліковий запис на п'яти смартфонах одночасно. Раніше ця фіча була доступна тільки для настільних та планшетних додатків.

Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному блозі WhatsApp. Нова функція стала одночасно доступна як у версії месенджера для iOS, так і для Android.

Для активації функції користувачеві потрібно:

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встановити WhatsApp на другому пристрої;

відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;

як результат, обидва пристрої будуть використовувати один і той же обліковий запис.

Тепер відразу на двох девайсах будуть доступні всі ваші чати. При цьому користувачі можуть комбінувати різні конфігурації, наприклад, один смартфон і чотири планшети або п'ять смартфонів.

Але є одне але: якщо ваше основний пристрій буде неактивний протягом 14 днів, на всіх додаткових пристроях буде здійснено автоматичний вихід з акаунта.

Нововведення вже доступно користувачам по всьому світу. Щоб воно запрацювало, зайдіть в App Store або Google Play і скачайте з маркетплейса оновлення WhatsApp.

Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів в месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram і можливість редагування повідомлення.

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