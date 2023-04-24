Канали вже доступи в бета-версіях програми для iOS і Android.

В останні кілька років за WhatsApp було помічено чимало випадків копіювання функцій у конкурентів з Telegram. І, судячи з усього, компанія Цукерберга не планує закінчувати це.

Як пише профільний ресурс WABetInfo, зараз в WhatsApp активно тестують новий функціонал – канали. Працюють вони за тим же принципом, що і в Telegram: є глобальний пошук, але немає системи рекомендацій.

Зазначається, що такі канали будуть приватними, тобто номери телефонів та інформація про користувачів, які підписалися на них, будуть приховані. При цьому повідомлення в каналах не будуть зашифровані за допомогою технології End-To-End.

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Канали вже доступні в бета-версіях програми WhatsApp для iOS та Android. Якщо тестування пройде вдало, то канали з'являться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

Також очікується, що разом з каналами в наступному оновленні WhatsApp нарешті додасть функцію редагування повідомлень та можливість користуватися месенджером відразу на декількох гаджетах одночасно.

Своєю чергою клієнт WhatsApp для Android чекає довгоочікуваний редизайн. Головною зміною стане нове розташування панелі вкладок – її перемістять з верхньої частини в нижню, як на iPhone.

Якщо ви сидите на WhatsApp з ПК, минулого місяця вийшов новий додаток для Windows. Подія помітна, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

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