Автори листа закликають усіх небайдужих журналістів, представників громадських організацій, медіаспільноти з усього світу доєднуватися до підписантів відкритого листа.

Відповідного відкритого листа було адресовано Урсулі фон дер Ляйен, президенту Європейської комісії, та Вєрі Йоуровій, Віце-президенту Європейської комісії. Так, провідні медіагрупи України — 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна, Inter Media Group, Міністерство культури та інформаційної політики, ГО "Детектор медіа" та інші обʼєднали зусилля та звертаються з проханням:

Накласти санкції на всі російські телеканали, що мають покриття через супутник чи будь-яку іншу технологію, та заборонити їхнє розповсюдження на території ЄС;

Замість російських телеканалів рекомендувати провайдерам вмикати українське телебачення, яке зараз мовить марафон "Єдині новини" в тому числі англійською мовою. Міжнародна спільнота повинна мати безперебійний доступ до обʼєктивної та чесної інформації про події в Україні.

"Російські телеканали у своїх багаточисельних сюжетах виправдовують війну РФ в Україні, приховують реальні масштаби військових дій та своїх же втрат, дискредитують владу України та міжнародних партнерів, нівелюють такими діями демократичні цінності та принципи, ставлять під сумнів свободу слова як основу європейських цінностей, а також генерують величезну кількість фейків, вводячи таким чином в оману глядачів не лише на території РФ, а і у ЄС та США. Більше того, росіяни, які проживають як на території РФ, так і за її межами, орієнтуються на інформацію, що розповсюджується російськими медіа, у зв’язку з чим фактично позбавлені доступу до обʼєктивної інформації чи бодай альтернативної точки зору.

Важливим кроком у напрямку зменшення впливу російської пропаганди, яка побудована на мові ворожнечі та дезінформації, стало вимкнення мовлення каналів RT та Супутник на території західної та східної Європи і західної частини РФ. Проте вплив інших контрольованих державою-агресором каналів, що досі присутні на європейських супутниках, — RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France, — також несе руйнівний ефект для інформаційної безпеки всього світу, адже редакційна політика таких каналів повністю контролюється державою, через що зазначені медіа виступають рупорами російської пропаганди. Водночас, не всі європейські компанії поспішають припиняти співпрацю з російськими контрагентами в галузі розповсюдження зазначених російських пропагандиських медіа, як це робить зараз практично весь цивілізований світ", — йдеться у відкритому листі.

Водночас, автори листа закликають усіх небайдужих журналістів, представників громадських організацій, медіаспільноти з усього світу доєднуватися до підписантів відкритого листа. Зробити це можна, надіславши відповідний запит на пошту [email protected].

Ознайомитися з повним текстом листа можна у документі за цим посиланням.

Тут доступне відео щодо кампанії, організованої медіа: https://youtu.be/3j9E-y9dbLM