Через ворожі удари у Києві та низці областей України запроваджуються аварійні відключення електроенергії.
Про це у Telegram повідомили голови Київської, Сумської та Черкаської обласних військових адміністрацій.
"У регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Про це ж повідомили і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Крім того, у "ДТЕК Київські електромережі" заявили, що через ракетні обстріли з боку РФ за розпорядженням НЕК Укренерго у столиці вимушені розпочати екстрені відключення світла.
"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - пояснили у ДТЕК.
Ракетна атака РФ по Україні: деталі
Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.
Наразі відомо про роботу ППО на Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині, а також у Києві.
У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.
Також ворожу ракету збито над Сумщиною.
Про вибухи повідомив також мер Львова Андрій Садовий. Згодом він повідомив, що частина міста залишилась без електроенергії.
У Харківській ОВА повідомили про влучання ворожих ракет у місті. Згодом стало відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі області. Харків частково знеструмлений.
Також ворог завдав два ракетних удари по енергетичній інфраструктурі Житомира, у місті немає світла.
У Кременчуцькому районі Полтавщини ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури.