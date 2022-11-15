Зокрема, про це повідомили голови Київської, Сумської та Черкаської обласних військових адміністрацій.

Через ворожі удари у Києві та низці областей України запроваджуються аварійні відключення електроенергії.

Про це у Telegram повідомили голови Київської, Сумської та Черкаської обласних військових адміністрацій.

"У регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Про це ж повідомили і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Крім того, у "ДТЕК Київські електромережі" заявили, що через ракетні обстріли з боку РФ за розпорядженням НЕК Укренерго у столиці вимушені розпочати екстрені відключення світла.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - пояснили у ДТЕК.

Ракетна атака РФ по Україні: деталі

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

Наразі відомо про роботу ППО на Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині, а також у Києві.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також ворожу ракету збито над Сумщиною.

Про вибухи повідомив також мер Львова Андрій Садовий. Згодом він повідомив, що частина міста залишилась без електроенергії.

У Харківській ОВА повідомили про влучання ворожих ракет у місті. Згодом стало відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі області. Харків частково знеструмлений.

Також ворог завдав два ракетних удари по енергетичній інфраструктурі Житомира, у місті немає світла.

У Кременчуцькому районі Полтавщини ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури.