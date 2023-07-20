Відеокарти повинні представити в серпні, а надійдуть у продаж вони в кінці вересня.

Презентація відеокарт AMD Radeon RX 7800 та RX 7700 очікується в серпні, а їх продажі заплановано на кінець вересень. Що стосується цін, то джерела Tom's Hardware розкрили їхню вартість. Якщо інформація вірна, відеокарти будуть виглядати дуже вигідно на тлі конкурентів.

Так, Radeon RX 7700 вийде за 449 доларів (~16 600 грн), а більш потужна Radeon RX 7800 обійдеться покупцям в 549 доларів (~20 300 грн).

За даними джерела, Radeon RX 7800 буде оснащуватися 3840 потоковими процесорами, 16 ГБ відеопам'яті і шиною 256 біт. Молодша RX 7700 буде простіше: 3072-3456 процесорів, 12 ГБ відеопам'яті, шина 192 біти.

Відео дня

Свіжі тексти в 3DMark показують що Radeon RX 7700 перевершує RTX 4060 Ti з 16 пам'яті, яка стала доступна недавно і поки не привернула взагалі ніякої уваги. При цьому рішення AMD буде дешевше моделі конкурента на 50 доларів.

Своєю чергою, AMD Radeon RX 7800 повинна скласти конкуренцію RTX 4070, яка продається за 599 доларів.

Літо 2023 – найкращий момент для збірки ігрового ПК

До такого висновку прийшли автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed, проаналізувавши сьогоднішній ринок комплектуючих для ПК.

Згадується, що процесори, оперативна пам'ять DDR5 і SSD-накопичувачі зараз коштують рекордно дешево. Також після "смерті" майнінгу налагодилася ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт.

Статистика Steam показує, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів у 2023 році залишається GeForce GTX 1650. Що стосується процесорів, то тут домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ.

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